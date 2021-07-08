У Багдаді обстріляли посольство США

Посольство Сполучених Штатів Америки в центрі столиці Іраку Багдада ледь не піддалося ракетному удару рано вранці в четвер, 8 липня. Зокрема, в його бік було випущено дві ракети, повідомляє Обозреватель.

Перед інцидентом в районі прозвучали попереджувальні сирени.

Зазначається, що будівля американського посольства розташоване в районі "зеленої зони". Система протиповітряної оборони збила одну з націлених на нього ракет. А друга впала недалеко від периметра району.

Будівля посольства США в Іраку розташоване в районі "зеленої зони" Багдада. Джерело: Google-карта

"Посольство США в центрі Багдада недавно стало свідком включення попереджувальних сирен. Система C-RAM протистояла ракеті, яка намагалася вразити міста" , – процитувало видання свого співрозмовника.

Відзначається, що в ніч на 6 липня в районі розташування посольства США в Іраку вже було знищено кілька ударних безпілотних літальних апаратів.

Після представники іракських шиїтів угрупувань поширили в мережі інформацію, нібито в цій атаці на посольство були задіяні чотири БПЛА.

Інцидент стався в Багдаді вранці 8 липня. Джерело: Google-карта

Ще раніше обстрілу ракетами піддалася військова база "Айн аль-Асад", розташована в провінції Анбар (Ірак). Відомо, що там розміщені американські військові.