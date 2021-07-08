У Токіо на період Олімпіади введуть режим НС

Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти при порожніх трибунах. У Токіо введуть знову режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом, повідомляє РБК-Украина.

За інформацією місцевого видання Japan Times уряд на цьому тижні має оголосити режим НС у столичному регіоні і він триватиме до 22 серпня, що включає період проведення ігор з 23 липня по 8 серпня.



У цій ситуації джерела видання в уряді очікують, що обмеження передбачатимуть заборону допуску глядачів на спортивні об'єкти в Токіо. Це включає і проведення церемонії відкриття ігор на фактично порожній арені, де будуть присутні тільки спонсори і VIP-гості.

Остаточне рішення щодо допуску глядачів на ігри має бути прийнято в п'ятницю. До Токіо вже прибув президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, щоб вирішити це питання.

У цій ситуації не виключено, що глядачі можуть бути допущені на змагання, які відбудуться поза Токіо. Наприклад, марафон буде проведений в Хоккайдо, а Серфінг, який дебютує як олімпійський вид спорту - в Чібе. Але рішення по цих регіонах прийматиме місцева влада.

Протягом тривалого часу йшла дискусія навіть про перенесення ігор і недоцільність їх проведення в Токіо зараз. Але уряд Японії вирішив схвалити їх проведення у вже перенесений на один рік термін.

У регіоні Великий Токіо в середу зафіксували 920 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим показником з середини травня, коли проходив пік четвертої хвилі COVID в Японії.

Автор: Роман Тверденко