Заарештовано президента футбольного клубу "Бенфіка"

У Португалії арештований президент футбольного клубу "Бенфіка" Луїш Феліпе Вієйра, повідомляє УНИАН.

Він проходить у справі про шахрайство. Також затриманий друг президента клубу, підприємець Хосе Антоніу душ Сантуш.

За інформацією видання Sol, справу розслідує відомство з кримінальних розслідувань і переслідування (DCIAP). В операції беруть участь більше сотні людей. У справі беруть участь співробітники податкової інспекції. В офісах "Бенфіки" пройшли обшуки.

За інформацією ЗМІ, арешт президента клубу став кульмінацією операції "Монте Бранко" 2011 року. Після неї було ліквідовано швейцарське злочинне угруповання, яке займалося шахрайством, відмиванням грошей і допомогою в ухиленні від сплати податків, передає﻿ kommersant.

"Бенфіка" - 37-разовий чемпіон Португалії. На її рахунку 29 кубків і 8 Суперкубків країни. В останньому сезоні чемпіонату Португалії клуб посів третє місце.