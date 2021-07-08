Робота за комп’ютером: шкідливі фактори для здоров'я

Технічний прогрес вніс серйозні зміни в умови діяльності працівників розумової праці. Їхня робота стала більш інтенсивною, напруженою, вона потребує значних витрат розумової, емоційної та фізичної енергії, повідомляє GreenPost.

Основні шкідливі чинники тривалої роботи за комп'ютером:

1. Працюючи за комп'ютером тривалий час повинен зберігати відносно нерухоме положення, що негативно позначається на хребті та циркуляції крові у всьому організмі (застій крові). За тривалих порушень циркуляції крові порушується живлення тканин і пошкоджуються стінки судин, що своєю чергою призводить до їх необоротного розширення. Таке розширення судин спостерігається, наприклад, у разі геморою.

2. Читання інформації з монітора спричиняє напруження очей, під час читання з монітора відстань від тексту до людини постійно залишається сталою, через це м'язи очей, що регулюють акомодацію, перебувають у постійній напрузі. З часом це може призвести до порушення акомодативної здатності очей і, отже, до порушень зору.

3. Тривала робота на клавіатурі призводить до перенапруження суглобів кисті та м'язів передпліччя.

4. Монітори — сильне джерело електромагнітних полів. Постійний вплив на організм людини прискорених електронів приводить до різних розладів нервової системи й очей.

5. Робота за комп'ютером передбачає переробку великого масиву інформації та постійну концентрацію уваги, тому за тривалої роботи за комп'ютером часто розвивається розумова втома та порушення уваги.

6. Людина, яка працює за комп'ютером, змушена весь час приймати рішення, від яких залежить ефективність роботи. Тому тривала робота за комп'ютером часто є причиною хронічного стресу.

Працівники починають акцентувати увагу на значній напрузі зорового апарату, скаржаться на незадоволеність роботою, головні болі, дратівливість, порушення сну, втому та хворобливі відчуття в очах, попереку, шиї та руках.

Крім того, має бути встановлений правильний режим праці та відпочинку.