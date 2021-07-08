Україна отримає $200 млн на укрупнення університетів

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що Всесвітній банк проведе аудит українських вищих навчальних закладів, який продемонструє сильні й слабкі місця усієї вищої освіти в країні. Після цього почнеться процес оптимізації мережі університетів, повідомляє Деловая столица.

За його словами, договір з банком, який передбачає виділення 200 млн доларів кредиту, ймовірно, буде підписаний у жовтні. Після аудиту кількість державних університетів в Україні скоротять.

"Сьогодні в підпорядкуванні Міністерства 140 закладів вищої освіти. Є загальні тенденції щодо того, що за кількістю жителів, учнів в самих університетах України, 80-85 університетів достатньо. Це якась розрахункова оптимальна цифра, але кожен університет унікальний. Але я б не став говорити про цифру 80-85, все ж потрібно дочекатися висновків експертів Світового банку" , — сказав Шкарлет в інтервʼю.

Він уточнив, що майбутнє вишів, які потраплять під скорочення, будуть вирішувати в індивідуальному порядку. Можливо, Фонд держмайна буде виставляти вивільнені приміщення на продаж. Втім, у Міносвіти хочуть, щоб після приватизації будівлі продовжували використовувати для сфери освіти — наприклад, для дитячих садків.

Шкарлет уточнив, що процес укрупнення ВНЗ уже стартував.