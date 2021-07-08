Магнітна буря накриє Землю: як захистити серце і судини
У середині липня в Україні очікується недовга магнітна буря середньої сили. Цей період може бути важким для метеочутливих і літніх людей. Під час підвищеної сонячної активності може погіршитися самопочуття, повідомляє УНИАН.
Що таке магнітна буря?
Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Коли очікується найближча магнітна буря
Підвищена сонячна активність четвертого рівня очікується в суботу 10 липня. Бурі не буде, проте сплеск може викликати нездужання. Наступні небезпечні дні очікуються 18 і 19 липня. Однак прогноз з часом може змінитися.
Як магнітна буря впливає на здоров'я
Найсильніше магнітні бурі впливають на літніх і метеозалежних людей, а також власників хронічних захворювань. У день підвищеної сонячної активності можуть виникнути такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, загострення хронічних захворювань, підвищення артеріального тиску, безсоння.
Захиститися від негативного впливу можна, дотримуючись правил здорового способу життя:
- Відмовтеся від жирної, смаженої, калорійної їжі.
- Каву і алкоголь замініть трав'яним чаєм.
- Приймайте контрастний душ перед сном.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.