Смерть оператора "Горки" в Кирилівці: усі атракціони закривають

У курортній Кирилівці Мелітопольського району на центральному пляжі від удару електрикою загинув співробітник водного атракціону. Після цього НП в селищі закривають пляжні атракціони для перевірки техніки безпеки, повідомляє РІА-Мелітополь.

Як з'ясувалося, атракціон, на якому працював хлопець з Кривого Рогу 1999 р.н., був нелегально підключений до електромережі. Загиблий обслуговував надувний атракціон "Гірка". Люди кажуть, що він надував банан.

Потім в один момент хлопець впав і з рота у нього пішла піна. Спочатку відвідувачі пляжу подумали, що у нього напад епілепсії і намагалися надати потерпілому допомогу.

Реанімаційній бригаді "швидкої" не вдалося врятувати потерпілого. За даними поліції, загиблий працював на водних атракціонах в Кирилівці неофіційно.

Правоохоронці встановлюють власників розважального комплексу. Перевіряють також всі атракціони.