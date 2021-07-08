Мендель опублікувала уривок зі своєї книги

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель оприлюднила перший уривок зі своєї книги, яка має вийти друком у липні, повідомляє Деловая столица.

Фрагмент книги Юлії Мендель опублікований у блозі видання "Українська правда". Ексспікерка голови держави підписана як "експерт з питань комунікацій".

В уривку Мендель торкається теми "уроків історії" та розмірковує про мовне питання в Україні.

"Україні давно вже час піднятися над проблемою мови і перейти з площини "Кращий патріот – україномовний" до діалогу про те, як нам об’єднатися і прийняти одне одного, як відмінності перетворити на розмаїття, консерватизм – на збереження традицій, а культуру не насаджувати, а творити у форматі космополітизму" , — пише ексспікерка президента.

"Усю енергію борців проти російської мови і майстрів лінгвістичних зомбі-форм спрямувати б на навчання молодих поколінь звичайної граматики — і питання було б вичерпано. Суть у тому, що українська мова, як і ідентичність, — це значно більше явище, ніж тільки протистояння Росії. І в цьому наше, наразі ще не усвідомлене багатство" , — додає вона.

На думку Юлії Мендель, мова — занадто конфліктний символ, щоб побудувати навколо нього ідею нації й патріотизму: вона стала уособленням протистояння двох ідеологій, що " виросли на спільній історії, але являють собою дві сторони однієї правди" , а "правда завжди багатолика" .

Мендель вважає, що "абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври" , чи "називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською" .

Колишня прессекретарка президента зазначає, що вона у своїй родині — єдина повністю україномовна, та називає це "чистою випадковістю завдяки збігові фактів".