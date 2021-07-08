Мендель опублікувала уривок зі своєї книги
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель оприлюднила перший уривок зі своєї книги, яка має вийти друком у липні, повідомляє Деловая столица.
Фрагмент книги Юлії Мендель опублікований у блозі видання "Українська правда". Ексспікерка голови держави підписана як "експерт з питань комунікацій".
В уривку Мендель торкається теми "уроків історії" та розмірковує про мовне питання в Україні.
"Україні давно вже час піднятися над проблемою мови і перейти з площини "Кращий патріот – україномовний" до діалогу про те, як нам об’єднатися і прийняти одне одного, як відмінності перетворити на розмаїття, консерватизм – на збереження традицій, а культуру не насаджувати, а творити у форматі космополітизму", — пише ексспікерка президента.
"Усю енергію борців проти російської мови і майстрів лінгвістичних зомбі-форм спрямувати б на навчання молодих поколінь звичайної граматики — і питання було б вичерпано. Суть у тому, що українська мова, як і ідентичність, — це значно більше явище, ніж тільки протистояння Росії. І в цьому наше, наразі ще не усвідомлене багатство", — додає вона.
На думку Юлії Мендель, мова — занадто конфліктний символ, щоб побудувати навколо нього ідею нації й патріотизму: вона стала уособленням протистояння двох ідеологій, що "
виросли на спільній історії, але являють собою дві сторони однієї правди", а
"правда завжди багатолика".
Мендель вважає, що
"абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври", чи
"називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською".
Колишня прессекретарка президента зазначає, що вона у своїй родині — єдина повністю україномовна, та називає це
"чистою випадковістю завдяки збігові фактів".
"Перші роки свого життя я провела в херсонському селі. А там, в українських селах, мова взагалі неймовірна. Це соковитий суржик, насичений енергією свободи і всерозуміння, практичності й кмітливості. Українська фонетика з украпленнями російських слів, з українськими вставками, прислів’ями й органічними неологізмами. Українська? Російська? Ні тобі, ні мені", — каже Юлія Мендель.