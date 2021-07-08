У Польщі найбільший відсоток вакцинованого населення

Польща в лідерах серед країн з найбільшим відсотком щепленого від COVID-19 населення. На початку червня це були Об'єднані Арабські Емірати. Про це посилаючись на дані Bloomberg, повідомляє РБК-Украина.

Станом на сьогодні, у Польщі вакциновано 80,1% населення. Всього в країні зробили 60,8 млн щеплень. Більший відсоток вакцинації тільки у Гібралтара (114,9%).

В ОАЕ зробили достатню кількість щеплень від COVID-19, щоб повністю вакцинувати 73,2% населення.

У світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від COVID-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).

Анастасія Рокитна