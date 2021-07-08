Нові російські танки на Донбасі: чого чекати Україні

Інформація про нарощування Росією своїх військ на окупованій нею частини українського Донбасу вже кілька місяців не сходить зі сторінок вітчизняних новинних видань і відомостей української розвідки. Однак вчора вона знайшла конкретику, повідомляє Depo.ua.

Спостерігачі ОБСЄ в звіті від 6 липня повідомили про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів, а саме:

поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин;

поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксируваних гаубиць, 101 броньовані бойова машина;

поблизу Круглика - 30 танків.

У той же час на окупованій території Донецької області безпілотник ОБСЄ зафіксував таке скупчення ворожої техніки:

поблизу Бойківського - 8 танків Т-64;

на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП)

поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин, 1 самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Так звана "ЛНР"

Як видно на карті, місця зосередження ворожої військової техніки на території так званої "Луганської Народної Республіки" знаходяться в глибині території, проте поблизу стратегічних автомобільних доріг і великих міст.

Найбільша кількість техніки зосереджено неподалік від Мирного і являє собою своєрідний резерв для оборони Луганська, до якого танки маршем можуть доїхати буквально за кілька годин.

З Круглика можна швидко дістатися як до Луганська, так і до Світлодарськ дуги через окупований Дебальцеве.

А з Шимшинівки взагалі за кілька годин можна перегнати бронетехніку як в Луганськ, так і в Первомайськ або Дебальцеве. Тому трохи дивно, що там зосереджено найменше скупчення техніки. Однак, цілком ймовірно, що її кількість буде нарощуватися.

Взагалі, таке розташування сил ворога свідчить про націленість більше на оборону, ніж на наступ. Хоча, цілком можливо, що це тільки початок.

Так звана "ДНР"

У так званої "Донецькій Народній Республіці" навпаки - зосередження військової техніки спостерігається неподалік від лінії розмежування. І кількісно цей контингент значно менший.

Зокрема, 8 танків поблизу Бойківського теоретично можуть загрожувати Маріуполю на півдні, проте, цього явно буде недостатньо, щоб прорвати українську лінію оборони.

Інше фінансове посередництво зосереджене майже поруч один з одним - поблизу Кальміуського і Роздольного. Сумарно вони складають досить грізну силу, проте схоже, що головне їхнє завдання - захищати від деокупації Донецьк і Докучаєвськ.

І хоч загальна картина і натякає, що в "Л-ДНР" бояться українського настання і посилено готуються до нього, в штабі операції Об'єднаних сил вважають дану активність російських бойовиків підготовкою до можливих бойових дій. Особливо на Луганщині, яка, крім лінії розмежування з тимчасово-окупованою територією, має також спільний кордон з Росією.