Три ранкові вправи, які можна робити, не встаючи з ліжка

Ранкова зарядка може бути не просто легкою та приємною – для неї можна взагалі не вставати з ліжка. Щонайменше три вправи в постелі допоможуть перемкнутися з сонного розслаблення у тонус. Про них розповіла Юлія Ямщикова, фітнес тренер, кандидат у майстри спорту з кіокушинкай карате, повідомляє GreenPost.

Щоб пробудження було легким, важливо потягнутись і зробити легку розтяжку просто в ліжку.

Далі робимо вправу під назвою «Тарганчик». Дуже корисна вправа для розгону лімфи і простого пробудження. Необхідно, лежачи на спині, підняти руки та ноги вгору під кутом 90° і одну хвилину весело й хаотично трясти кінцівками, намагаючись ввести їх у вібрацію.

Наступна вправа – це вакуум. Необхідно зробити план і максимально глибокий вдих носом, потім зробити видих, потім повторити вдих і різко через рот видихнути повітря, одночасно втягнути м'язи живота і затримати дихання. Так робимо від 3 до 5 підходів. Все, тепер ви заслужили на душ!

Далі йдемо на кухню і випиваємо воду від 250 до 500 мл, бажано з натуральними вітамінами, і через 15-20 хвилин снідаємо.