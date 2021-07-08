Корабель ВМС США прямує до Чорного моря

Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря, повідомляє Укрінформ.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у дописі.

Корабель USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра. Може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил здатні розігнати корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність - 2400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.