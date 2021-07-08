Екс-міністр фінансів претендує на посаду голови БЕБ
Екс-міністр фінансів та екс-голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк подав документи на конкурс директорів Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомляє Интерфакс-Украина.
"Я подаю документи на директора БЕБ", - заявив він у середу ввечері, за годину до завершення терміну подання документів.
Водночас раніше Данилюк разом з іншими засновниками Центру національної стійкості та розвитку Павлом Клімкіним і Русланом Рябошапкою розкритикували закон про БЕБ і закликали президента Володимира Зеленського ветувати його.
Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).
Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що не претендуватиме на цю посаду.
"Ні, я не подався. Свою місію бачу в тому, щоб завершити реформу ззовні, не допустити до керівництва БЕБ корупціонерів, які себе дискредитували, і нарешті перестати опускати очі у відповідь на запитання, а що у вас із митницею, нелегальною горілкою, тютюном, пальним і "скрутками", до яких ніколи не доходять руки", - написав Гетманцев у Telegram-каналі.
Нардеп зазначив, що до керівництва новим органом
"не потрапить той, хто своїм "блискучим" керівництвом сумнозвісної ДФС (Державної фіскальної служби - ІФ)... дав старт реформі й, активно протидіючи, допоміг нам ухвалити закон про БЕБ".