Газпром не поспішає збільшувати поставки попри дефіцит газу в Європі

Російський "Газпром" не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу, повідомляє Оператор ГТС Украины.

У червні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 3,72 млрд куб. м, що майже дорівнює показникам травня.

Середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м. "Газпром" використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

За звітний період Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,331 млрд куб. м газу, до Словаччини – майже 2,44 млрд куб. м, до Угорщини – 0,776 млрд куб. м, до Молдови – 0,174 млрд куб. м.

Оператор ГТС України з квітня виставляв на місячний аукціон додаткові потужності точки з’єднання "Суджа" на кордоні РФ-Україна в обсязі 63,7 куб. м на добу. Однак ці потужності не були заброньовані, а це означає що "Газпром" не планує постачати додаткові обсяги газу до ЄС попри дефіцит газу у Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичних максимум від 2008 року – 37 євро за МВт/год. або понад 450 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому ПСГ Європи не заповнені й наполовину, а невдовзі ситуація тільки ускладниться: з 6 до 10 липня буде зупинена магістраль Ямал-Європа, а з 13 до 23 липня через планове техобслуговування зупиняється газопровід "Північний потік-1".

Попри ці обставини додаткові потужності на липень 2021 року у точці з’єднання "Суджа", а також точках виходу з України до країн ЄС, знову не були викуплені.

Більше того, 5 липня на річних аукціонах на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform не були заброньовані додаткові потужності на газовий рік 2021-2022 (період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року). Для річного бронювання Оператор ГТС України запропонував додаткові потужності в точках з’єднання Суджа та Сохранівка обсягом у 15 млн куб. м на добу (додатково до вже заброньованих за довгостроковим контрактом 40 млрд кубометрів на рік).

"Оператор ГТС України є надійним партнером країн Європи, готовий збільшити транзит газу через територію України та пропонує додаткові потужності задля задоволення існуючого попиту на газ у Європі. Якщо "Газпром" не може задовольнити попит на газ, то потрібно надати іншим російським та середньоазійським видобувникам газу використовувати українську та російську ГТС для транзиту газу до ЄС" , – повідомив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

На думку керівника Оператора ГТС України, Європейському Союзу варто надати оцінку діям "Газпрому" та зупинити зловживання домінуючою ринковою позицією з боку "Газпрому" з метою домогтися схвалення запуску проєкту "Північний потік-2".

Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.