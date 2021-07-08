За минулу добу в Україні було щеплено майже 105 тисяч осіб
В Україні вакцинальна кампанія від COVID-19 продовжує нарощувати темп. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, за минулу добу, 7 липня, в Україні було імунізовано 104 680 людей. З них одну дозу отримали 42 029 людей, дві дози - 62 651 людина.
Протягом доби працювали:
- 682 мобільні бригади;
- 1 462 пункти щеплення;
- 31 центр вакцинації.
Зазначимо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом проведено 3 196 848 щеплень.