За минулу добу в Україні було щеплено майже 105 тисяч осіб

За минулу добу в Україні було щеплено майже 105 тисяч осіб
Фото: COVID.Pixaby

В Україні вакцинальна кампанія від COVID-19 продовжує нарощувати темп. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, за минулу добу, 7 липня, в Україні було імунізовано 104 680 людей. З них одну дозу отримали 42 029 людей, дві дози - 62 651 людина.

Протягом доби працювали:

  • 682 мобільні бригади;
  • 1 462 пункти щеплення;
  • 31 центр вакцинації.

Зазначимо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом проведено 3 196 848 щеплень.

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