Медведчук прибув до Печерського суду

Віктор Медведчук прибув до Печерського районного суду Києва де розглядатимуть питання про продовження йому запобіжного заходу, повідомляє Страна.ua.

Перед початком засідання, Медведчук заявив, що його захист буде вимагати, повного скасування запобіжного заходу.

Вчора, 7 липня, Печерський райсуд Києва продовжив терміни досудового розслідування у кримінальному провадженні у справі народних депутатів "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють в зраді.

Адвокат Віктора Медведчука Каміль Кирпичов напередодні заявив, що суд продовжив термін слідства за 10 хвилин, без Медведчука і його захисників.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО ввів санкції проти Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також пов'язаних з ними компаній.

11 травня Медведчуку і його колезі по партії Тарасу Козаку виписали підозру в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.

Стосовно Віктора Медведчука суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.