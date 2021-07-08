"Слуга народу" пояснив необхідність легалізації зброї в Україні
Вогнепальна зброя в Україні на сьогодні є легальною, але не цілком законною. Тому потрібно законодавчо унормувати питання обігу зброї. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дануца, повідомляє Слово і діло.
Співавтор внесеного до Верховної Ради законопроєкту про право на громадянську вогнепальну зброю зазначив, що на сьогодні в країні понад мільйон одиниць легальної зброї, переважно, мисливської.
"В Україні сьогодні зброю є легальною, але не є законною. Законність передбачає наявність закону. Сьогодні це все легалізовано наказом Міністерства внутрішніх справ і, безумовно, прийняття закону має бути. В Україні сьогодні понад 1 млн легальних стволів, це переважно мисливська зброя, і ми зобов'язані як законодавці унормувати законним способом оборот легальної цивільної зброї", - пояснив нардеп.