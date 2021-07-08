"Слуга народу" пояснив необхідність легалізації зброї в Україні

Вогнепальна зброя в Україні на сьогодні є легальною, але не цілком законною. Тому потрібно законодавчо унормувати питання обігу зброї. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дануца, повідомляє Слово і діло.

Співавтор внесеного до Верховної Ради законопроєкту про право на громадянську вогнепальну зброю зазначив, що на сьогодні в країні понад мільйон одиниць легальної зброї, переважно, мисливської.