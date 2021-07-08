Україна і Данія уклали угоду про енергетичне партнерство

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод підписали угоду про співпрацю в рамках українсько-данської програми енергетичного партнерства у 2021-2026 роках, повідомляє Деловая столица.

"Данія є одним із європейських лідерів у здійсненні переходу до зеленої енергетики. Україна, в свою чергу, поділяє цілі Європейського зеленого курсу. Тому я бачу значний потенціал для поглиблення співпраці наших держав у розвитку відновлюваних джерел енергії та посиленні енергетичної безпеки" , — прокоментував Герман Галущенко.

Як зазначається, угода стане новим етапом поглиблення міжурядової співпраці, яка буде зосереджена на втіленні енергетичних рішень та технологій, заснованих на данському досвіді та технічній допомозі, а також відкритті можливостей для компаній, що працюють із зеленою енергетикою.

Передбачається, що Данське енергетичне агентство надаватиме консультації, технічну допомогу та навчатиме спеціалістів українського енергетичного сектору.

"Енергетичне партнерство з Данією сприятиме покращенню умов для впровадження новітніх екологічно чистих енергетичних технологій та залучення інвестицій у стійку енергетику" , — вважає Галущенко.

Розроблений Міненерго проєкт Національного плану дій з енергоефективності передбачає зменшення кінцевого споживання енергії більш ніж на 17% до 2030 року.