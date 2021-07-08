Де в Україні встановлять нові камери фотовідеофіксації

На українських дорогах стає все більше камер автоматичної фотовідеофіксації. Незабаром вони з'являться в ще одному місті-мільйоннику - Харкові, повідомляє АвтоПортал.

Як повідомив глава департаменту інфраструктури міста Сергій Дульфан, на першому етапі планують встановити 11 камер автофіксації в місцях концентрації ДТП. Дві з них вже змонтували на проспектах Московському і Науки.

Камери автофіксації в Харкові вже протестували і вони готові до використання. Залишилося узгодити організацію руху на цих ділянках з дорожніми службами та офіційно їх узаконити.

Паралельно в Харкові за допомогою Європейського інвестиційного банку реалізують програму «Безпечне місто». В її рамках протягом двох років з'являться сотні нових камер - встановлять їх на магістралях з самим інтенсивним трафіком.

Нагадаємо, в Україні встановлено вже 130 комплексів автофіксації - раніше вони з'явилися в Києві, Київській, Львівській і Одеській областях. До 2024 року їх кількість планують довести до 1500.