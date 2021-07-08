Франція попросила ЄС не визнавати COVID-вакцини з РФ і Китаю

У Міністерстві закордонних справ Франції закликали країни Євросоюзу не визнавати вакцини від коронавірусу, розроблені в Росії та Китаї. З такою заявою виступив держсекретар при французькому МЗС Клеман Бон, повідомляє Лента.Ру.

"Необхідно, щоб список тих препаратів, при вакцинації якими людям буде дозволено доступ на французьку територію, був обмежений тими вакцинами, в дієвості яких ми впевнені", - підкреслив дипломат.

Він зазначив, що зараз у Франції та в країнах Європи офіційно визнали лише чотири вакцини.

Бон порадив країнам-партнерам відмовитися від препаратів проти COVID-19 від Росії, Китаю і ряду інших країн.

"Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - заявив він.

Відзначимо, в даний час EMA схвалила тільки чотири вакцини - Comirnaty of Pfizer / BioNTech, Moderna, Vaxzervria від AstraZeneca-Oxford і Johnson & Johnson's Janssen.