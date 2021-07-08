Франція просить ЄС не визнавати COVID-вакцини з РФ і Китаю

У Міністерстві закордонних справ Франції закликали країни Євросоюзу не визнавати вакцини від коронавірусу, розроблені в Росії та Китаї. З такою заявою виступив держсекретар при французькому МЗС Клеман Бон, повідомляє Лента.Ру.

"Необхідно, щоб список тих препаратів, при вакцинації якими людям буде дозволено доступ на французьку територію, був обмежений тими вакцинами, в дієвості яких ми впевнені", - підкреслив дипломат.

Він зазначив, що зараз у Франції та в країнах Європи офіційно визнали лише чотири вакцини.

Бон порадив країнам-партнерам відмовитися від препаратів проти COVID-19 від Росії, Китаю і ряду інших країн.