Електричний фургон Volkswagen помітили на тестах

Німецька компанія Volkswagen проводить дорожні випробування прототипу ID.Buzz. Електричний фургон помітили на дорогах Німеччини, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Carscoops﻿. У найближчому майбутньому в сімействі електромобілів Volkswagen з'явиться новий цікавий автомобіль, який стане родоначальником цілого клану фургонів та мінівенів на електротязі.

На дороги Німеччини виїхав тестовий фургон VW ID.Buzz. Джерело: Carscoops

Прообразом для моделі послужив концепт ID.Buzz Cargo, представлений у 2018 році на виставці комерційного транспорту IAA у Ганновері.

Концепт ID.Buzz Cargo показали в 2018 році на виставці комерційного транспорту IAA в Ганновері. Джерело: Carscoops

В основі новинки лежатиме вже випробувана на інших електромобілях марки модульна платформа MEB. Вона дозволяє створювати моделі з переднім та повним приводом. Передбачається, що ID.Buzz буде працювати від різних акумуляторних блоків потужністю від 48 до 111 кВтг, тому по циклі WLTP він зможе долати відстань до 550 км.

В основі новинки лежатиме вже випробувана на інших електромобілях марки модульна платформа MEB. Джерело: Carscoops

ID.Buzz надійде у продаж у Європі у наступному році.