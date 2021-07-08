Електричний фургон Volkswagen помітили на тестах
Німецька компанія Volkswagen проводить дорожні випробування прототипу ID.Buzz. Електричний фургон помітили на дорогах Німеччини, повідомляє Обозреватель.
Про це пише портал Carscoops. У найближчому майбутньому в сімействі електромобілів Volkswagen з'явиться новий цікавий автомобіль, який стане родоначальником цілого клану фургонів та мінівенів на електротязі.
Прообразом для моделі послужив концепт ID.Buzz Cargo, представлений у 2018 році на виставці комерційного транспорту IAA у Ганновері.
В основі новинки лежатиме вже випробувана на інших електромобілях марки модульна платформа MEB. Вона дозволяє створювати моделі з переднім та повним приводом. Передбачається, що ID.Buzz буде працювати від різних акумуляторних блоків потужністю від 48 до 111 кВтг, тому по циклі WLTP він зможе долати відстань до 550 км.
ID.Buzz надійде у продаж у Європі у наступному році.