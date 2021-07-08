Електричний фургон Volkswagen помітили на тестах

Німецька компанія Volkswagen проводить дорожні випробування прототипу ID.Buzz. Електричний фургон помітили на дорогах Німеччини, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Carscoops﻿. У найближчому майбутньому в сімействі електромобілів Volkswagen з'явиться новий цікавий автомобіль, який стане родоначальником цілого клану фургонів та мінівенів на електротязі.

На дороги Німеччини виїхав тестовий фургон VW ID.Buzz
На дороги Німеччини виїхав тестовий фургон VW ID.Buzz. Джерело: Carscoops

Прообразом для моделі послужив концепт ID.Buzz Cargo, представлений у 2018 році на виставці комерційного транспорту IAA у Ганновері.

Концепт ID.Buzz Cargo показали в 2018 році на виставці комерційного транспорту IAA в Ганновері.
Концепт ID.Buzz Cargo показали в 2018 році на виставці комерційного транспорту IAA в Ганновері. Джерело: Carscoops

В основі новинки лежатиме вже випробувана на інших електромобілях марки модульна платформа MEB. Вона дозволяє створювати моделі з переднім та повним приводом. Передбачається, що ID.Buzz буде працювати від різних акумуляторних блоків потужністю від 48 до 111 кВтг, тому по циклі WLTP він зможе долати відстань до 550 км.

В основі новинки лежатиме вже випробувана на інших електромобілях марки модульна платформа MEB
В основі новинки лежатиме вже випробувана на інших електромобілях марки модульна платформа MEB. Джерело: Carscoops

ID.Buzz надійде у продаж у Європі у наступному році.

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