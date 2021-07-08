В Україні на нове харчування в школах зможуть перейти не всі

З 1 вересня в Україні набирають чинності нові норми харчування у школах. Однак уряд передбачив перехідний період для запровадження нововведень, повідомляє РБК-Украина.

Перехідний період запровадили, зважаючи на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та послуг з харчування, що виникають у закладів освіти.

"МОЗ спільно з МОН розробили проєкт необхідних змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду на нові норми харчування у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року" , - йдеться в повідомленні.

Також у міністерства наголосили, що враховуючи це, на сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням закладами освіти та їхніми засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством.