Рада Європи стурбована ситуацією з правами людини в анексованому Криму

Генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич заявила, що в Раді Європи стурбовані ситуацією, що склалася з правами людини в окупованому Росією Криму, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми стали першою міжнародною організацією, яка засудила незаконну анексію Криму і Севастополя. Наш Комітет міністрів чітко заявляв, що кризу потрібно вирішувати мирно на основі територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, підкріпленої суворим дотриманням міжнародного права... Ми стурбовані ситуацією з правами людини , яка склалася нині на кримському півострві", - підкреслила вона.

Пейчинович-Бурич додала, що в травні Комітет міністрів прийняв рішення, запропонувавши їй звернутися до всіх сторін із тим, щоб допустити в анексований Крим органи Ради Європи та організувати випуск регулярних звітів про ситуацію з правами людини на півострові.

"Органи з питань прав людини, в тому числі нашого Комісара з прав людини, також просять регулярно надавати оцінки на основі цього доступу. Це правильно і добре, і я вже зробила перші кроки для виконання цього рішення. Слід чітко розуміти, що ця критична ситуація не залишиться без уваги", - підкреслила генсекретарка Ради Європи.