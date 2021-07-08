В Україні може хлинути партія автомобілів-потопельників

Авто в США потрапляють на страхові аукціони не тільки після ДТП, але і катаклізмів. І не виключено, що зовсім скоро на майданчиках Copart, IAA і Manheim виявиться партія з півтори сотні авто, які днями постраждали через негоду в Національному парку Зайон в американському штаті Юта, повідомляє АвтоПортал.

Парк Зайон (Zion Park) - це один з найпопулярніших туристичних об'єктів в США, який щодня відвідують сотні людей. В середньому в літній період середня кількість опадів у регіоні, де знаходиться цей парк, становить всього 7,6 мм, що навіть нижче норми.

Однак одним липневим днем всього за одну годину в регіоні випало більше 25 мм опадів. В результаті, потоки води зруйнували асфальтові дороги і перетворили місцевість в непрохідну грязьову рівнину. Одночасно з цим постраждало близько 150 автомобілів, на яких прибули гості заповідника.

Наслідки негоди можна побачити в ролику нижче.

Операцію зі звільнення автомобілів з пастки влада оцінила в 7 днів, а ось відновлення інфраструктури займе до декількох місяців. Втім, напевно багато, якщо навіть не всі автомобілі вирушать під списання - через механічних пошкоджень і пошкоджень електроніки.