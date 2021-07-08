В Єгипті запустять мобільний додаток для туристів

Міністр туризму та старожитностей Халед Аль-Анані заявив, що Єгипет запустить мобільний застосунок для туристів, який допоможе їм більш ефективно планувати свій відпочинок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На одній платформі будуть скомбіновані і місця розміщення, і транспортні послуги, і пропозиції щодо різноманітного відпочинку: музеї, активності" , - повідомив міністр.

За його словами, мобільний застосунок відповідає трендам постковідної реальності, коли люди вважають за краще відпочивати більш відокремлено і самостійно планувати своє проведення часу, обираючи й оплачуючи за допомогою платформи послуги.

Міністр уточнив, що мобільний застосунок буде запущено протягом трьох місяців.