Генпрокуратура ретельно вивчить співпрацю Лукашенка з "ЛНР"

Генеральна прокуратура взялася детально вивчати співпрацю самопроголошеного президента Білорусу Олександра Лукашенка з терористами т.зв. "ЛНР"﻿. Про це заявив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, повідомляє Деловая столица.

Раніше нардеп звертався з відповідним запитом до Офісу генпрокурора.

"В червні терористи з так званої "прокуратури ЛНР" повідомили, що "за особистим запрошенням Олександра Лукашенка" провели допит білоруського політвʼязня Романа Протасевича і "пересвідчились в його причетності до вбивств мирних жителів Донбасу". Де-факто, це означає, що Олександр Лукашенко, який силою захопив і утримує владу в Білорусі, визнав терористичні "республіки". Тому 16 червня я направив депутатське звернення Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій щодо співпраці Олександра Лукашенка з терористами так званих "ЛНР". Моє звернення підтримали колеги-депутати, за що я їм дуже дякую" , — написав Гончаренко в Telegram.

Він переконаний, що дії Лукашенка — "це посягання на територіальну цілісність України, тому ОГПУ "має відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами" .