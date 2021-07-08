SkyUp запускає нові рейси з Києва

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 24 липня запускає рейси з Києва до міста Фуншал (Португалія), що на острові Мадейра, повідомляє УНИАН.

"З 24 липня SkyUp починає виконувати прямі рейси на Мадейру", - значається в повідомленні прес-служби компанії.

Зазначається, що рейси виконуватимуться щосуботи в обох напрямках.

5 липня стало відомо, що Мадейра пускатиме всіх туристів, щеплених будь-якими вакцинами від коронавірусу, а не тільки тими, які схвалені в ЄС. Влада острова заявила, що ті, хто отримав інші щеплення, такі як китайські вакцини Sinovac або індійські Covaxin, зможуть відвідати атлантичні острови.

Тим часом, материкова частина Португалії приймає туристів тільки з однією з чотирьох вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson) і через це залишається все ще закритою для більшості українських туристів.