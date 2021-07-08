Байден відреагував на вбивство президента Гаїті

Байден відреагував на вбивство президента Гаїті

Джо Байден заявив, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза шокувало його. Також він пообіцяв допомогу Гаїті. Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Ліга.net.

"Ми шоковані та засмучені, дізнавшись про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза та напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз", - написав він.

Байден назвав убивство лідера Гаїті "жахливим актом" і засудив його.

"Ми готові надати допомогу в продовження нашої роботи в ім'я безпечного та спокійного Гаїті", - додав президент США.

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