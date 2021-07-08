Байден відреагував на вбивство президента Гаїті

Джо Байден заявив, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза шокувало його. Також він пообіцяв допомогу Гаїті. Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Ліга.net.

"Ми шоковані та засмучені, дізнавшись про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза та напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз", - написав він.

Байден назвав убивство лідера Гаїті "жахливим актом" і засудив його.