Під будівлею КМДА проводять 4 мітинги: між учасниками сталася сутичка

Сьогодні, 8 липня, під будівлею КМДА проводять відразу чотири мітинги. У деяких учасників розійшлися думки, в результаті почалися сутички.

Як стало відомо, чергова сесія КМДА проходить під акції протесту.

Там зібралися:

активісти, що виступають проти знесення МАФів;

приватні підприємці;

ошукані вкладники банку "Аркада";

і противники забудов в Києві.

У останніх мітингувальників і виник конфлікт на тему - бути будівництву чи ні.

Відзначимо, що, за даними журналістів, частина людей виступає за будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО, частина проти.