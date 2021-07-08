Під будівлею КМДА проводять 4 мітинги: між учасниками сталася сутичка
Сьогодні, 8 липня, під будівлею КМДА проводять відразу чотири мітинги. У деяких учасників розійшлися думки, в результаті почалися сутички.
Як стало відомо, чергова сесія КМДА проходить під акції протесту.
Там зібралися:
- активісти, що виступають проти знесення МАФів;
- приватні підприємці;
- ошукані вкладники банку "Аркада";
- і противники забудов в Києві.
У останніх мітингувальників і виник конфлікт на тему - бути будівництву чи ні.
Відзначимо, що, за даними журналістів, частина людей виступає за будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО, частина проти.