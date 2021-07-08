ДБР і СБУ проводять обшуки у Київавтодорі та департаменті КМДА

8 липня слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор", повідомляє Украинская правда.

"Політичний тиск на міську владу продовжується: сьогодні тривають обшуки у Департаменті транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор"", - сказано на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК "Київавтодор".

Також повідомляється, що Департамент та комунальна корпорація "надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування" .

У КМДА пояснили, що провадження стосується закупівлі машин для внесення рідких хлоридів для КК "Київавтодор", яка була виконана за процедурою офіційних публічних тендерів.