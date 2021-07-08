Топ-10 найпопулярніших б/у автомобілів в червні

За червень на українські номери перейшли майже 36 тисяч вживаних авто. Це майже 80% первинного ринку легкових авто, повідомляє Укравтопром.

В червні 2021 року на українські номери перейшли 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Нових легкових авто за цей же місяць було зареєстровано у кількості 8,8 тис. шт.

У порівнянні з минулим роком червневі реєстрації бувших в експлуатації авто зросли на 23 відсотки. Як наслідок, розмитнений секонд-хенд зайняв 80% первинного ринку легкових авто.

Найпопулярнішою маркою серед вживаних авто стала німецька Volkswagen. За місяць українці зареєстрували 6083 вживаних Фольксвагенів. Другий результат у Ford, власниками ненових автомобілів цієї марки стали 3480 українських автомобілістів. На третьому місці Renault – 3002 розмитнені та зареєстровані машини.

Всього за підсумками першого півріччя 2021 року на українські номери перейшли 195,5 тис. ввезених з інших країн бувших у використанні легкових авто, що на 40% більше ніж торік.