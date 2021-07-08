Поліцейські затримали майже 50 осіб, які збували дитячу порнографію

В рамках профілактичної операції під умовною назвою «Павутина», спрямованої на протидію поширенню в Інтернеті дитячої порнографії, проведено 47 обшуків та вилучено понад 18 терабайтів протиправного контенту, повідомляє Деловая столица.

Під час проведення операції спільно зі слідчими підрозділами Нацполіції викрито 47 фігурантів.

"У столиці кіберполіцейські встановили двох не пов’язаних між собою киянок, котрі створювали порно-контент за участю власних дітей. У подальшому відзняті матеріали фігурантки продавали в Інтернеті. Потерпілих дітей наразі поміщено до реабілітаційних центрів. Зловмисниць затримано" , — зазначено у повідомленні.

В Одесі правоохоронці викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 39-ти до 45-ти років, які з метою незаконного збагачення створили більше ніж 300 сайтів, куди завантажували відео та фото порнографічного характеру, зокрема за участю дітей.

Ще одному жителю Одещини було оголошено підозру у розбещенні неповнолітніх. 24-річний чоловік знайомився в Інтернеті з дітьми з метою подальших зустрічей та вчинення відносно них дії сексуального характеру.

На Хмельниччині кіберполіцейські викрили чоловіка у збуті дитячої порнографії. Фігурант у месенджері продавав протиправний контент, який отримував від дітей шляхом їх шантажу та залякування в соціальних мережах.

Загалом працівники поліції провели майже пів сотні обшуків у 14 областях України. Вилучено понад 18 ТБ протиправного контенту. Наразі тривають експертні дослідження.

Встановлено 47 фігурантів, 16-м уже оголосили про підозру.

Відкрито 57 кримінальних проваджень за ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 152 (Зґвалтування), ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Правоохоронці вже звершили досудові розслідування за чотирма фактами правопорушень та направили до суду обвинувальні акти.