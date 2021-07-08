Пенсійна реформа: на яких умовах можна заповідати пенсію
У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, повідомляє УНИАН.
Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії за віком. Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" в редакції від 01.07.2021.
Що таке довічна пенсія:
Довічна пенсія - це пенсія договір страхування якої укладається між учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійного віку.
Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право вільного вибору одного з видів довічних пенсій.
Вид довічної пенсії, обраний учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, зазначається в договорі страхування довічної пенсії.
У договорі страхування довічної пенсії також обов'язково зазначається ставка інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку обраної довічної пенсії.
Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії протягом трьох робочих днів з дня отримання коштів на оплату договору страхування довічної пенсії.
Які документи потрібні:
Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає страховій організації протягом місяця до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону наступні документи:
- заяву за формою, встановленою страховою організацією,
- довідку Пенсійного фонду про суму коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді,
- довідку адміністратора недержавного пенсійного фонду про суму коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді.
Види довічних пенсій:
- довічна пенсія з установленим періодом,
- довічна обумовлена пенсія,
- довічна пенсія подружжя.
Довічна пенсія з установленим періодом:
Довічна пенсія з установленим періодом - щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом десяти років з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера право на отримання призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду мають спадкоємці, зазначені в договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до Цивільного кодексу України.
Довічна обумовлена пенсія:
Довічна обумовлена пенсія - щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера.
У разі якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена пенсіонеру на момент смерті, є меншою, ніж сума, обумовлена в договорі страхування довічної пенсії, різниця коштів між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно до Цивільного кодексу України.
Довічна пенсія подружжя:
Довічна пенсія подружжя - щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, а після його смерті - його чоловіку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, протягом їх життя.
Накопичувальна пенсія в Україні: що необхідно знати
- Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект №2683 про впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.