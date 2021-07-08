Нафта продовжує дешевшати

Ціни на нафту продовжують опускатися в четвер після істотного зниження напередодні, повідомляє "Интерфакс".

Увагу ринку направлено на дані про запаси в США, на цьому тижні вони будуть опубліковані на день пізніше, ніж зазвичай, оскільки понеділок у Штатах був вихідним.

Інвестори як і раніше чекають сигналів від країн ОПЕК+, які поки так і не дійшли згоди щодо рівнів видобутку з серпня поточного року. Переговори міністрів країн ОПЕК+, що почалися минулого тижня, зайшли в глухий кут. Більшість держав підтримує збільшення виробництва на 400 тис. барелів на добу (б/д) з наступного місяця і продовження угоди до кінця 2022 року. Винятком є ОАЕ, які готові підтримати збільшення видобутку, але не продовження угоди, наполягаючи на збільшенні своєї референтної бази зниження видобутку після квітня 2022 року.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:20 за київським часом у четвер становить $72,30 за барель, що на 1,43% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подешевшали на $1,1 (1,5%) - до $73,43 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $71,00 за барель, що на 1,63% нижче підсумкового значення попередньої сесії. У середу ці контракти подешевшали на $1,17 (1,6%) - до $72,2 за барель.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані в середу, показали зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 2 липня, на 7,983 млн барелів. Падіння відзначене сьомий тиждень поспіль.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують, що доповідь міністерства енергетики покаже скорочення тижневих запасів нафти на 6,2 млн барелів.