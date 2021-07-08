Литва звернулася до Туреччини у зв'язку з напливом мігрантів з Білорусі

Литва заявила, що в останні дні в країні зростає потік мігрантів з Білорусі, багато з яких прибувають авіарейсами з Туреччини, пишуть іноземні ЗМІ.

"Велика частина людей (які прибувають в Литву з Білорусі) прибувають туди з Туреччини турецькими авіалініями. Ми вважаємо, що Туреччина знає їх особистості", - сказав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він також додав, що Туреччина може посприяти в зменшенні напливу мігрантів.

Джерело: Reuters

"У співпраці з Туреччиною ми можемо легко визначити їх особистості і зажадати, щоб вони були прийняті державами, з яких вони прибули", - зазначив Ландсбергіс.

Відзначимо, що представник МЗС Литви викликав главу посольства Білорусі з вимогою, щоб Мінськ припинив потік нелегальних мігрантів.