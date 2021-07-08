Євро-2020: у збірної Данії відповіли на поразку від Англії

Головний тренер збірної Данії Каспер Юлманд і півзахисник команди П'єр-Еміль Хейб'єрг поділилися своїми емоціями після поразки від Англії в півфіналі Євро-2020, повідомляє УНИАН.

Їх цитує bt.dk﻿.

Юлманд висловив думку, що пенальті, після якого Англія забила переможний гол, не було:

"Я просто не бачу там пенальті. Це важко. Одна справа просто програти бій, але коли це відбувається так, це дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так".

Також він підкреслив, що сигналізував арбітру про те, що на полі було два м'ячі:

"Багато що пішло проти нас. Я переглянув пенальті, тонкий момент. Досить довго на полі було два м'ячі. Я сигналізував про це за п'ять секунд до того, як там пробіг Стерлінг. В іншому моменті матчу суддя був досить швидкий, щоб свиснути".

Хейб'єрг також висловив думку, що пенальті не було:

"Я знаходився поруч з моментом і не думаю, що це пенальті. Я не можу докладніше коментувати те, що не бачив в деталях, але сподіваюся, що суддя вчинив правильно".

Він запропонував арбітрам коментувати свої рішення:

"Можливо, з цього моменту варто поставити перед суддями мікрофон або камеру, щоб вони могли висловлювати думку і що вони думають про такі ситуації".

Англія - Данія: підсумки матчу