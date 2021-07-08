BMW випустила стильний електроскутер

Німецька компанія BMW продовжує програму електрифікації. Очередним дітищем баварських інженерів став електроскутер BMW CE 04, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Новинка оснащена електромотором потужністю 31 кВт (42 к.с.), який розташовується між батареєю ємністю 8,9 кВтг та заднім колесом. Скутер здатний розвивати швидкість до 120 км/год, а батареї вистачити, щоб подолати до 130 км.

Новинка оснащена електромотором потужністю 31 кВт (42 к.с.). Джерело: BMW

На зарядку батареї від 0 до 100% потрібно 4 години 20 хвилин від стандартного зарядного пристрою, а при використанні зарядки Level 2, цей час скоротиться до 1 години та 40 хвилин. Якщо ж батарея має 20% заряду, то до 80% ємності її можна зарядити за 45 хвилин.

Скутер має 15-дюймові легкосплавні колісні диски і колісну базу один тисяча шістсот сімдесят шість мм. Джерело: BMW

Як і у випадку з електромобілем, у електроскутера є система рекуперації енергії гальмування. Також для зручності маневрування скутер може рухатися заднім ходом. На допомогу драйверу передбачили ефективні гальмівні механізми з дисками діаметром 265 мм та систему ABS від Bosch.

Для зручності маневрування скутер може рухатися заднім ходом. Джерело: BMW

Скутер має 15-дюймові легкосплавні диски і колісну базу 1676 мм. Драйвер зможе вибирати з 4 їздових режимів: ECO, Rain, Road та Dynamic. У стандартній комплектації новинки – приладова шкала з екраном на 10,25 дюймів, на який виводиться вся необхідна інформація для водія, включаючи навігацію та параметри електросистеми. А оновлення можна проводити за допомогою додатка на смартфоні, для якого передбачили спеціальне відділення і можливість підзарядки струмом до 1,5 ампер.