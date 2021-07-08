У Росії на заході Карелії ввели НС через лісові пожежі

На території Суоярвського району Карелії введений режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі площею 170 га, повідомляє "Интерфакс".

"Таке рішення 7 липня прийнято регіональною комісією з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій через дві діючі лісові пожежі на території Вешкельского і Лоймольского сільських поселень", - йдеться в повідомленні.

Площа пожеж перевищує 170 га. Загоряння гасять 44 людини за допомогою дев'яти одиниць техніки, працюють орендарі лісу і карельський центр авіаційної та наземної охорони лісів.

Загрози населеним пунктам немає зазначили в Мінприроди Карелії.