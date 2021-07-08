У Києві різко збіільшилася концентрація шкідливих речовин в повітрі

У Києві в останні дні стало небезпечно дихати, бо концентрація шкідливих речовин в повітрі різко збільшилася, повідомляє РБК-Украина.

Дані спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського були взяті в період з 29 червня по 5 липня 2021.

Відзначається, що в столичному повітрі відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

На Бессарабській площі та площі Перемоги концентрація зважених речовин у 1,0-1,2 раза більша за норму

на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошино), Деміївській площі та вулиці Семена Скляренка концентрація оксиду вуглецю більша в 1,0-1,4 раза норми

діоксиду азоту: у 8,5 раза - на Деміївській площі; в 5,4-7,0 рази - на площі Перемоги; в 3,5-4,5 раза - на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, вулиці інженер Бородіна, вулиці Семена Скляренка; у 2,3 – 3,4 раза - в інших пунктах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (у метеоплощадок обсерваторії), перевищень немає;

формальдегіду: в 3,1 – 3,6 раза - на площах Бессарабської та Деміївської, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олександра Довженка (район метро Шулявка); в 1,0 – 3,0 рази - на інших ділянках.

Судячи з даних геофізичної лабораторії, центр Києва і район Центрального автовокзалу є районами з найбільш забрудненим повітрям.

Чому влітку в повітрі багато небезпечних речовин

Через сильну спеку і відсутність дощів у Києві шкідливі речовини в атмосфері розсіюються набагато довше. Найближчими днями прогноз по повітрю - несприятливий. Небезпечні речовини будуть розсіюватися повільніше. Намагайтеся цей час проводити далеко від міста і ближче до лісу, в якому набагато більше свіжого повітря.

Автор: Людмила Жукова