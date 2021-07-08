До Києва обмежили в'їзд транспорту: кого це торкнеться

Патрульна поліція попереджає про обмеження в'їзду до Києва великогабаритного транспорту через спеку, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляється в Telegram-канал﻿ патрульної поліції Києва.

"Сьогодні, 8 липня, з 11:00 обмежать в'їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря більше +28°С" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково, орієнтовно близько 19:00.

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Попередні обмеження: