Лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук розповів, як проводить час під домашнім арештом.

Політик зустрів питання з посмішкою, зазначивши, що колеги по партії заздрять йому. Він повідомив, що своє дозвілля проводить з дружиною і дочкою. Крім того, до нього постійно приїжджають колеги. Нардеп уточнив, що не змінив ритм роботи.