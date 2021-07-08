У Туреччині затримують рейс до Одесси: пасажири чекають вже 10 годин

Консульство України в Туреччині з’ясує причини 10-годинної затримки рейсу до Одеси в аеропорту Анталії.﻿ Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Укрінформ.

“Годину тому один із пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на "гарячу лінію" МЗС України. Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з‘ясувати причину затримки рейсу та зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням”, - зазначив він.

Речник додав, що консули докладуть максимальних зусиль, аби права українських громадян були повністю дотримані.

В аеропорту Анталії затримують рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди більше ніж 10 годин перебувають в аеропорту без води та їжі, серед них є немовлята.

Причини затримки рейсу пасажирам не повідомляють.