В Угорщині починає діяти суперечливий закон про "гей-пропаганду"

В Угорщині в четвер, 8 липня, вступає в силу суперечливий закон, що обмежує інформування про гомо- та транссексуальності, повідомляє Deutsche Welle.

У числі іншого він забороняє відповідні просвітницькі програми і рекламу великих компаній, що виражають солідарність з гомо- і транссексуалами. Забороняються також книги, що інформують про гомо- та транссексуальності.

Офіційна мета нового закону - захистити неповнолітніх, однак активісти називають те, що відбувається ударом по ЛГБТ-спільноті. Закон, проведений за підтримки уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, піддається в Європі різкій критиці. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила Будапешту правовими наслідками, а депутати Європарламенту закликали урізати Угорщині фінансові кошти ЄС.