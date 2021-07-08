Ринок землі: в яких регіонах активніше скуповують ділянки

За перший тиждень роботи ринку землі в Україні було здійснено 322 пов'язані із землею транзакції, найбільше - у центральних областях, повідомляє УНИАН.

Найбільше договорів укладено в наступних регіонах:

Вінницька область,

Полтавська область,

Дніпропетровська область,

Черкаська область,

Житомирська область,

Харківська область,

Київська область.

"Найбільше транзакцій здійснено у Вінницькій та Полтавській областях – по 39 операцій. Найменше в Миколаївській - 1 і Запорізькій - 2", – йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Також за тиждень значну кількість угод на купівлю-продаж сільськогосподарських земель уклали в Дніпропетровській області - 35, Черкаській та Житомирській – по 19, Харківській – 17.

У Київській області продали 31 ділянку, а в місті Києві – 5.