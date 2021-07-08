Ринок землі: в яких регіонах активніше скуповують ділянки
За перший тиждень роботи ринку землі в Україні було здійснено 322 пов'язані із землею транзакції, найбільше - у центральних областях, повідомляє УНИАН.
Найбільше договорів укладено в наступних регіонах:
- Вінницька область,
- Полтавська область,
- Дніпропетровська область,
- Черкаська область,
- Житомирська область,
- Харківська область,
- Київська область.
"Найбільше транзакцій здійснено у Вінницькій та Полтавській областях – по 39 операцій. Найменше в Миколаївській - 1 і Запорізькій - 2", – йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
Також за тиждень значну кількість угод на купівлю-продаж сільськогосподарських земель уклали в Дніпропетровській області - 35, Черкаській та Житомирській – по 19, Харківській – 17.
У Київській області продали 31 ділянку, а в місті Києві – 5.