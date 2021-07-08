Україна відмовилася від закупівлі електроенергії Білоруської АЕС

Україна відмовилася закуповувати електроенергію Білоруської АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать підсумки переговорів прем'єр-міністру Литви Інґрід Шимоніте із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Вільнюсі в четвер.

На спільній прес-конференції вона схвалила відхід України від небезпечних постачальників і її прагнення до приєднання до європейського ринку електроенергії ENTSO-E.

За її словами, важливим є також "зелений" перехід.