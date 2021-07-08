Microsoft обмежить термін повернення з Windows 11 на Windows 10

Microsoft обмежить термін повернення з нової операційної системи на Windows 10, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише сайт компанії.

У корпорації оновили присвячену запуску Windows 11 сторінку. У розділі поширених запитань фахівці компанії пояснили, що користувач зможе повернутися з ОС нового покоління на Windows 10, якщо перша не влаштує його з яких-небудь причин. Даунгрейд можна буде зробити протягом десяти днів після оновлення. У цьому випадку повернення відбудеться зі збереженням всіх настройок і файлів користувача.

У тому випадку, якщо користувач вирішить повернутися на Windows 10 після закінчення названого терміну, йому доведеться скористатися іншим способом. Для збереження всіх системних налаштувань і файлів користувач повинен буде зробити резервну копію даних і виконати чисту установку операційної системи.

При цьому фахівці компанії відзначили, що подібне повернення небажано. Підтримка Windows 10 буде припинено в жовтні 2025 року.

Раніше представники Microsoft повідомили, що безкоштовне оновлення Windows 11 буде доступно протягом року після релізу ОС. Орієнтовно користувачі Windows 10 зможуть зробити апгрейд до кінця 2022 року. Анонс операційної системи нового покоління відбувся в кінці червня.