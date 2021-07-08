У Білорусі зник головред видання "Наша Ніва"

Головред білоруського видання "Наша Ніва" Єгор Мартинович не виходить на зв'язок. Його, швидше за все, затримали, повідомляє РБК-Украина.

"Пропав не тільки Єгор Мартинович, а й наша собака. Її просто немає вдома. Я не знаю, де був затриманий Єгор, але собаки немає вдома. Боюся, вони затримали його і вбили собаку або десь кинули" , - написала дружина головного редактора "Нашої Ніви".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Білорусі влада обмежили доступ до видання "Наша Ніва". У редакторів проводять обшуки. Сайт не відкривається, редакція веде Telegram-канал.