Яхта Медведчука при накладенні санкцій перейшла до іншого власника

У розкішної 5-палубної яхти, якою володіла родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, змінився власник, повідомляє Слидство.Инфо.

Це сталося саме в період накладення санкцій на майно і активи політика і його сім'ї. Однак, схоже, що сім'я Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою.

Журналісти з'ясували, що яхта Royal Romance, яка до недавнього часу була власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцева бенефіціара власниця - дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрованої на Маршаллових островах, в березні змінила власника.

За даними ресурсу equasis.org, 31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd, теж з Маршаллових островів. Фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, в декларації Віктора Медведчука немає.

Переоформлення яхти відбулося в період між накладенням санкцій на майно Віктора Медведчука за підозрою у фінансуванні тероризму та арештом його майна.

19 лютого РНБО наклала санкції на бізнес і майно Медведчука, зокрема, літаки, які бували в Росії. У квітні Офіс генпрокурора і Служба безпеки повідомили, що на іншу яхту Віктора Медведчука, "Романс-1", накладено арешт, тому що вона заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Саме між цими двома подіями супер-яхта Royal Romance була переоформлена і зараз формально не має зв'язку з сім'єю Медведчука.

У той же час, за допомогою ресурсу Marine Traffic з'ясували, що вже після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувався 10 квітня. На наступний день, 11 квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала на своїй Інстаграм сторінці фото з геолокації "Хорватія". Це може свідчити про те, що сім'я Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить.

"Слідство.Інфо" звернулося в Назка з проханням надати роз'яснення щодо ймовірного переоформлення яхти сім'ї Віктора Медведчука. На момент публікації матеріалу відповіді не отримали.

Про саму яхті Віктора Медведчука вперше написав на той момент екс-нардеп Сергій Лещенко в 2015 році. Він відзначав, що кум Путіна заплатив за судно 200 000 000 доларів. Яхта, за інформацією екс-нардепа, має великий басейн, ліфт та номери на 14 гостей і 22 членів екіпажу.