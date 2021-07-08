На Донбасі погіршується ситуація безпеки - ОБСЄ

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі за підсумками чергової зустрічі ТКГ на рівні глав делегацій, повідомляє Кореспондент.

"Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче число порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил і засобів та поблизу їх", - заявила Грау.

Вона також констатувала, що "сторони поки не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню".

За словами Грау, на тлі зростання числа порушень режиму припинення вогню учасники ТКГ на черговому засіданні "так і не прийшли до обговорення механізмів координації припинення вогню, розмінування та розведення сил і засобів".

Згідно зі звітом СММ ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню, за минулу добу місія зафіксувала 464 таких випадки в Донецькій і Луганській областях.

Також повідомляється про обмеження свободи пересування СММ ОБСЄ на сході України, а також про факти навмисних пошкоджень технічних засобів місії та обладнання для спостереження.